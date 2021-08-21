Ne varsa gençlerde var!

Hem ligde hem de Avrupa'da sahaya çıkan takımlarımızda son günlerde genç futbolcular adlarından sıkça bahsettiriyor. Son olarak Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertlilere Avrupa'da galibiyeti getiren golü atarken, Galatasaray'da da 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Randers deplasmanında golün sahibi olan isimdi.

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Saha içi performans kadar genç futbolcular kulüplerine kazandırdıkları ile de dikkat çekiyor. Kayserispor önceki gün 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı, Rennes'e 3.5 milyon Euro'ya sattığını açıkladı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 17 yaşındaki Emre Demir'in de Barcelona'ya yine 3.5 milyon Euro'ya gitmesi bekleniyor.

16 YAŞINDA, AKLI BAŞINDA

Fenerbahçe'nin Helsinki maçında sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda Güler de yine heyecan uyandıran isimlerden biri oldu. Sakatlıklar sonrası forma şansı bulan Arda'nın, ağabeylerinin aksine geçtiğimiz sezonun sonunda özel bir sağlık merkezinde sakatlanmamak için risk analizi testleri yaptırdığı ortaya çıktı.

Bu testler sonucunda fiziksel olarak eksiklerini gören genç oyuncu, çalışmalarını da bu yönde gerçekleştirerek sakatlanma riskini minimuma indirdi.