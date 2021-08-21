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Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:52

Ne varsa gençlerde var!

TANER KARAMAN
Ne varsa gençlerde var!

Fenerbahçe, Helsinki karşısında 20’lik Muhammed’in golü ile kazanırken, 16 yaşındaki Arda gündem oldu. G.Saray da 22 yaşındaki Kerem sayesinde Randers karşısında nefes aldı. Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar 3.5 milyon Euro’ya Avrupa’nın yolunu tuttu, Emre Demir de Barcelona ile anlaşmak üzere...

Hem ligde hem de Avrupa'da sahaya çıkan takımlarımızda son günlerde genç futbolcular adlarından sıkça bahsettiriyor. Son olarak Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertlilere Avrupa'da galibiyeti getiren golü atarken, Galatasaray'da da 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, Randers deplasmanında golün sahibi olan isimdi.

YETENEK İHRAÇ EDİYORUZ
Saha içi performans kadar genç futbolcular kulüplerine kazandırdıkları ile de dikkat çekiyor. Kayserispor önceki gün 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar'ı, Rennes'e 3.5 milyon Euro'ya sattığını açıkladı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı takımın formasını giyen 17 yaşındaki Emre Demir'in de Barcelona'ya yine 3.5 milyon Euro'ya gitmesi bekleniyor.

16 YAŞINDA, AKLI BAŞINDA
Fenerbahçe'nin Helsinki maçında sahaya çıkan 16 yaşındaki Arda Güler de yine heyecan uyandıran isimlerden biri oldu. Sakatlıklar sonrası forma şansı bulan Arda'nın, ağabeylerinin aksine geçtiğimiz sezonun sonunda özel bir sağlık merkezinde sakatlanmamak için risk analizi testleri yaptırdığı ortaya çıktı.

Bu testler sonucunda fiziksel olarak eksiklerini gören genç oyuncu, çalışmalarını da bu yönde gerçekleştirerek sakatlanma riskini minimuma indirdi.

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Ne varsa gençlerde var!
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