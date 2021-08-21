O topa vuracak çok maçın olacak

Helsinki maçında yaşanan frikik pozisyonunda Sosa'nın topu 16 yaşındaki Arda'ya bırakmaması sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlarca çok eleştirilmişti. Arjantinli yıldız, dün sabah Arda ile kahvaltıda buluşarak gönlünü aldı. Tecrübeli futbolcu, Arda'ya "Siz Fenerbahçe'nin geleceğisiniz.Önünüzde çok uzun bir futbol kariyerivar ve o frikiği atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı. Arda da serbest vuruşu kullanmayı hep hayal ettiğini, asla kendisine saygısızlık etmek istemediğini Sosa'ya iletti ve buzlar eridi.