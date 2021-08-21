Patrona yeni kontrat!

Boss (Patron) lakaplı Luyindama, Marcao’nun olayı sonrasında satış listesinden çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık imza atıldığı ve yıllık ücretinin de 1.2 milyon Euro’ya yükseltildiği öğrenildi
Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyonEuro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezonsonunda bitecek sözleşmesini 3 yıluzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak. Moral motivasyonu yükselenLuyindama, Florya'da yaptığı ekstraçalışmalarla son 2 haftadır teknikheyetin takdirini kazanmış durumda.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN Sözleşme itici güç olur
Fernando Muslera'ya Mustafa Cengiz yönetimi törenle yapmış olduğu sözleşme yenileme Marcaove Luyindama'yı zihinsel olarakolumsuz etkilemişti. Yönetim bu iki stopere söz vermiş, Muslera sonrası Marcao ile uzatmış ve Luyindama'yı pas geçmişti. Luyindama geldiğinde sakatlanıncaya kadar çok iyi oynadı. Yeni sözleşme ciddi bir itici güç olacaktır, daha fazla sorumluluk alarak oynamasını sağlayacaktır. Yönetimin bu sözleşmesi 'Sana güveniyoruz' mesajıdır.