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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Patrona yeni kontrat!

MEHMET ÖZCAN
Patrona yeni kontrat!

Boss (Patron) lakaplı Luyindama, Marcao’nun olayı sonrasında satış listesinden çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık imza atıldığı ve yıllık ücretinin de 1.2 milyon Euro’ya yükseltildiği öğrenildi

Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi. Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi. 1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak. Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Sözleşme itici güç olur
Fernando Muslera'ya Mustafa Cengiz yönetimi törenle yapmış olduğu sözleşme yenileme Marcao ve Luyindama'yı zihinsel olarak olumsuz etkilemişti. Yönetim bu iki stopere söz vermiş, Muslera sonrası Marcao ile uzatmış ve Luyindama'yı pas geçmişti. Luyindama geldiğinde sakatlanıncaya kadar çok iyi oynadı. Yeni sözleşme ciddi bir itici güç olacaktır, daha fazla sorumluluk alarak oynamasını sağlayacaktır. Yönetimin bu sözleşmesi 'Sana güveniyoruz' mesajıdır.

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Patrona yeni kontrat!
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