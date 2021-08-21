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Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:41 Son Güncelleme: 21.8.2021 09:53

Son dakika: Beşiktaş'ta tüm yollar Gedson Fernandes'e çıkıyor! Fatih Terim 'şüphem yok' demişti ama...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’ta tüm yollar Gedson Fernandes’e çıkıyor! Fatih Terim ’şüphem yok’ demişti ama...

Son dakika haberi... Beşiktaş, Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes'in peşini bırakmıyor. Siyah-Beyazlılar, TFF'nin getirdiği '1997 doğumlu' kuralını karşılayan ve çift yönlü oynayan Portekizli orta sahanın transferi için Benfica ile temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş stoper için Kaan Ayhan'da mesafe kat edemezken, orta sahadaki ihtiyaç için Gedson Fernandes'e yoğunlaşmış durumda...

Benfica ile temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimini, Portekizli oyuncu konusunda iştahlandıran bir faktör de aranan kritere uyması...

1999 doğumlu Gedson'un transferi halinde rakibinin istediği bir futbolcuyu daha kadrosuna katacak olan Beşiktaş, yabancı oyuncular için uygulanan kriteri de yerine getirmiş olacak.

Siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha beklenecek. Aksi takdirde arayışlar sürecek.

GALATASARAY DA UMUDUNU KORUYOR!
Beşiktaş, Gedson'un takımında yeteri kadar şans bulamadığını ve Jorge Jesus'un da ilk 11 düşüncelerinde yer almadığını biliyor.

Portekiz kulübünün, pazarlık için takındığı tavra karşın 22 yaşındaki futbolcu da oynayacağı bir kulübe gitmek istiyor.

Transfer döneminin sonuna doğru Benfica'nın kiralama konusunda kararını değiştireceği düşünülüyor.

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Ayrılırsa bizi tercih edeceğinden şüphem yok" demişti.

ALEX KENDİNE İYİ BAKMIŞ
Bu arada Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira, yaklaşık 6 ay müsabaka oynamamasına rağmen görüntüsüyle herkesi etkiledi.

31 yaşındaki yıldızın Çin sürecinde maçsız ve antrenmansız geçen günlerinden etkilenmediği ve her gün bireysel olarak çalıştığı için vücut sağlığını çok iyi koruduğu kaydedildi.

Kas yapısını çalışmalarla güçlendiren yıldız oyuncuda yağdan eser yok. Başarılı 10 numaranın idman performansının da çok iyi olduğu ve beklenenden daha kısa sürede ilk 11'e girebileceği belirtildi.

YENİLER SAHNE ALIYOR
Öte yandan Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kartal'ın yeni yıldızları Alex Teixeira ve Michy Batshuayi de maçta boy gösterecek.

Yenilerden kaleci Mert Günok da kadroda yer aldı. Siyah-beyazlılarda bu üçlünün bugünkü mücadelede ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Kenan Karaman'ın iyi performansı ve asist yapması Batshuayi'nin 11'e girişini erteledi.

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Son dakika: Beşiktaş'ta tüm yollar Gedson Fernandes'e çıkıyor! Fatih Terim 'şüphem yok' demişti ama...
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