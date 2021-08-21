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Giriş Tarihi: 21.8.2021 13:50 Son Güncelleme: 21.8.2021 14:03

Son dakika: Falcao için bonus korkusu! İlk 11'de forma giymemesinin nedeni...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Falcao için bonus korkusu! İlk 11’de forma giymemesinin nedeni...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in formsuzluğunda neden Falcao'nun ilk 11'de forma giymediği çok konuşulmuştu. Danimarka'daki Randers maçında da Falcao, sonradan oyuna girdi. Senelik 5 milyon € kazanan Kolombiyalı oyuncunun ilk 11 bonusu var...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mostafa Mohamed'in bu sezona iyi başlamamasının ardından Mbaye Diagne formayı kaptı. Sarı kırmızılılarda Falcao'nun neden ilk 11'de başlamadığı tartışıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin yollarını ayırma kararı aldığı Radamel Falcao, Danimarka'da 76. dakikada oyuna girdi.

Fatih Terim tarafından maçların son bölümünde kullanılan Falcao, sözleşmesinde ilk 11'e özel bonuslara sahip. Sözleşmesinde garanti ücreti 5 milyon Euro yazan Kolombiyalı golcü sadece 5 maça 11'de çıkması halinde 500 bin Euro bonus kazanacak.

Ligde 20, Avrupa'da 35 bin Euro galibiyet primi alan Falcao yüksek maliyeti yüzünden kesinlikle kadroda düşünülmüyor.

Fatih Terim, yıldız oyuncuyu ilk 11'e almayarak hem Falcao'ya planlarında olmadığının mesajını veriyor hem de yönetimi zor durumda bırakmıyor.

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Son dakika: Falcao için bonus korkusu! İlk 11'de forma giymemesinin nedeni...
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