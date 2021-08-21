SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Fenerbahçe taraftarı büyük bir heyecanla Alexander Sörloth'u bekliyor. Bu transferle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesindeki en büyük nedenlerden biri de forvetlerin formsuzluğuydu. Bu sezon iki resmi maç oynayan Fenerbahçe'de santrafor eksikliği yine dikkat çekti.
Teknik direktör Vitor Pereira, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları nedeniyle Helsinki maçında Osayi'yi forvet olarak kullandı. Büyük bir golcü sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Sörloth!
Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve geçen sezonun ikinci yarısında iyi işler yapan Sörloth, bu sene gözden tamamen düştü.
Dün akşam kendi sahasında Stuttgart'ı ağırlayan Leipzig, rakibini 4-0 mağlup etti. Macar yıldız Dominik Szoboszlai, attığı iki golle maça damgasını vurdu.
Yeni transfer Andre Silva da 65. dakikada fileleri sarstı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hwang Hee-Chan maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.
Leipzig'in birinci forveti Andre Silva olacak. Hee-Chan ve Poulsen de diğer alternatifler arasında yer alıyor. Leipzig, Sörloth'u bu sezonun kadrosunda düşünmüyor.
İNATLARI KIRILDI! KİRALIK İHTİMALİ...
Oyuncuya yüksek bonservis ödeyen Leipzig, kiralık ihtimaline sıcak bakmıyordu fakat transfer sezonunun sonuna gelindikçe bu ihtimal de artık yakın.
ÇİN'DEN GELECEK HABER BEKLENİYOR!
Daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, uzun yıllardır Çin'de forma giyiyor. Takımı Bejing Guan ile sözleşmesi Ocak ayında bitecek Bakambu, sözleşme sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabilir.
BONSERVİS SORUNUNU ÇÖZERSE...
Limit problemi yüzünden birçok oyuncusunu listeye dahil edemeyen Fenerbahçe, Boşnak sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Kolasinac ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Arsenal'i ikna etmesini bekliyor. Kolasinac, Arsenal'de kadroda düşünülmüyor. Transferin son günlerine kadar bu pazarlığın devam edileceği gelen bilgiler arasında.
Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Vitor Pereira sol kanatta Kolasinac'ı değerlendirecek.
GÜNEY KORE BASININDAN HWANG İDDİASI!
Fenerbahçe, Sörloth'un yanı sıra Leipzig'te forma giyen Hwang Hee-Chan ile de ilgileniyor.
Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
'Fenerbahçe, Hwang Hee-Chan ile ilgileniyor. Diğer alternatiflerde başarı sağlanamazsa Hwang'ın ilk seçenek olma şansı var.'
Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi Sörloth! Eğer Sörloth olmazsa diğer alternatifler de Bakambu ve Hwang Hee-Chan...