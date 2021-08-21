Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:13 Son Güncelleme: 21.8.2021 11:21

SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, transfer sezonunun son haftalarına doğru fırsat transferlerini bekliyor. Helsinki maçından sonra açıklamalarda bulunan Ali Koç, en az 3 hesap tutarsa 4 transfer yapacaklarını açıklamıştı. Almanya'dan Fenebahçe'ye iyi haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe taraftarı büyük bir heyecanla Alexander Sörloth'u bekliyor. Bu transferle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçen sezon şampiyonluğun kaybedilmesindeki en büyük nedenlerden biri de forvetlerin formsuzluğuydu. Bu sezon iki resmi maç oynayan Fenerbahçe'de santrafor eksikliği yine dikkat çekti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Teknik direktör Vitor Pereira, Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlıkları nedeniyle Helsinki maçında Osayi'yi forvet olarak kullandı. Büyük bir golcü sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de bir numaralı hedef Sörloth!

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

SON DAKİKA: LEİPZİG SÖRLOTH'U TAMAMEN GÖZDEN ÇIKARDI!

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ve geçen sezonun ikinci yarısında iyi işler yapan Sörloth, bu sene gözden tamamen düştü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Dün akşam kendi sahasında Stuttgart'ı ağırlayan Leipzig, rakibini 4-0 mağlup etti. Macar yıldız Dominik Szoboszlai, attığı iki golle maça damgasını vurdu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Yeni transfer Andre Silva da 65. dakikada fileleri sarstı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hwang Hee-Chan maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Leipzig'in birinci forveti Andre Silva olacak. Hee-Chan ve Poulsen de diğer alternatifler arasında yer alıyor. Leipzig, Sörloth'u bu sezonun kadrosunda düşünmüyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

İNATLARI KIRILDI! KİRALIK İHTİMALİ...

Oyuncuya yüksek bonservis ödeyen Leipzig, kiralık ihtimaline sıcak bakmıyordu fakat transfer sezonunun sonuna gelindikçe bu ihtimal de artık yakın.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

ÇİN'DEN GELECEK HABER BEKLENİYOR!

Daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu, uzun yıllardır Çin'de forma giyiyor. Takımı Bejing Guan ile sözleşmesi Ocak ayında bitecek Bakambu, sözleşme sorununu çözerse Fenerbahçe'ye imza atabilir.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

BONSERVİS SORUNUNU ÇÖZERSE...

Limit problemi yüzünden birçok oyuncusunu listeye dahil edemeyen Fenerbahçe, Boşnak sol kanat oyuncusu Sead Kolasinac için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Kolasinac ile anlaşan Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Arsenal'i ikna etmesini bekliyor. Kolasinac, Arsenal'de kadroda düşünülmüyor. Transferin son günlerine kadar bu pazarlığın devam edileceği gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Caner Erkin'i kadro dışı bırakan Vitor Pereira sol kanatta Kolasinac'ı değerlendirecek.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

GÜNEY KORE BASININDAN HWANG İDDİASI!

Fenerbahçe, Sörloth'un yanı sıra Leipzig'te forma giyen Hwang Hee-Chan ile de ilgileniyor.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Fenerbahçe, Hwang Hee-Chan ile ilgileniyor. Diğer alternatiflerde başarı sağlanamazsa Hwang'ın ilk seçenek olma şansı var.'

SON DAKİKA: Fenerbahçe’ye Sörloth müjdesi! Leipzig’in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...

Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedefi Sörloth! Eğer Sörloth olmazsa diğer alternatifler de Bakambu ve Hwang Hee-Chan...

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
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