Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.