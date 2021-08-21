Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...
Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:24 Son Güncelleme: 21.8.2021 09:31

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Giresunspor deplasmanında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrasında Brezilyalı stopere 8 maç ceza verildi. Yeni transfer Nelsson ve Alpaslan Öztürk diğer alternatifler arasında yer alıyor. Boss lakaplı Luyindama için sürpriz bir karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bir ay Danimarkalı stoper Nelsson transfeir için uğraşan Galatasaray, Kongolu stoperi Luyindama'yı satış listesine koymuştu. Belçika'dan gelen 2 milyon €'luk teklif kabul edilmemişti. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in de isteğiyle sürpriz bir Luyindama atağı yaptı!

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

SON DAKİKA: MARCAO KRİZİ SONRASI LUYİNDAMA HAMLESİ!

Boss (Patron) lakaplı Luyindama, Marcao'nun olayı sonrasında satış listesinden çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık imza atıldığı ve yıllık ücretinin de 1.2 milyon Euro'ya yükseltildiği öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

LEVENT TÜZEMEN: SÖZLEŞME İTİCİ GÜÇ OLUR!

'Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

1 milyon 50 bin Euro garanti paraya oynayan Luyindama'nın ücreti Marcao ile aynı seviyeye (1.2 milyon Euro) çıkarıldı. 27 yaşındaki oyuncu, en az iki ay takımdan uzak kalacak Marcao'nun yokluğunda savunmada Victor Nelsson'un partneri olacak.

Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.'

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