Son dakika: Galatasaray yönetiminden Marcao krizi sonrası sürpriz karar! Bileti kesilmişti ama...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bir ay Danimarkalı stoper Nelsson transfeir için uğraşan Galatasaray, Kongolu stoperi Luyindama'yı satış listesine koymuştu. Belçika'dan gelen 2 milyon €'luk teklif kabul edilmemişti. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in de isteğiyle sürpriz bir Luyindama atağı yaptı!
Victor Nelsson transferi için bir ay uğraşan G.Saray'da Christian Luyindama satış listesine koyulmuştu. Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.
Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi.
Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.
Antwerp'ten gelen 2 milyon Euro'luk teklif ise kabul edilmedi. Ancak Giresun'da Marcao'nun gördüğü kırmızı kart ve aldığı 8 maçlık ceza hem teknik direktör Fatih Terim'in hem de yönetimin planlarını değiştirdi.
Luyindama'yı Avrupa ve ligde 2 ay boyunca ilk 11'de kullanacak Terim, Kongolu stoperin kalmasına karar verdi. Yönetimin, Luyindama'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıl uzattığı öğrenildi.
Moral motivasyonu yükselen Luyindama, Florya'da yaptığı ekstra çalışmalarla son 2 haftadır teknik heyetin takdirini kazanmış durumda.'