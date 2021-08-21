Son dakika: Hakan Çalhanoğlu Inter kariyerine müthiş başladı! 15 dakikada maçı çözdü...

Son dakika... İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter ile Genoa karşı karşıya geldi. Geçen sezon Juventus'un müthiş serisini bitirerek İtalya'da şampiyonluğa uzanan Inter, yeni sezonun ilk maçına da fırtına gibi başladı. Başroldeki isim ise milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu oldu.
Milan ile sözleşmesi sona erdikten sonra Milano'nun diğer devi Inter'e imza atan Hakan Çalhanoğlu, yeni takımındaki kariyerine müthiş başladı.
Genoa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Hakan, 15 dakikada rakibi çözdü.
Müsabakaya hızlı başlayan Inter, Skriniar ile 1-0 öne geçerken golün asistini Hakan Çalhanoğlu yaptı. İlk maçında asist yapan milli futbolcu, 8 dakika sonra golle de tanıştı.
15. dakika topla buluşan Hakan, ceza sahası dışından şahane bir gol atarak farkı 2'ye çıkardı.
Inter ile Genoa arasındaki müsabaka 2-0 devam ediyor.