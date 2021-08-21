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Giriş Tarihi: 22.8.2021 00:45 Son Güncelleme: 22.8.2021 00:46

Son dakika: Sergen Yalçın'dan yabancı kuralına sert tepki! "Bu ülkenin parasına yazık değil mi?"

Son dakika: Sergen Yalçın’dan yabancı kuralına sert tepki! Bu ülkenin parasına yazık değil mi?

Son dakika haberi... Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakikası golsüz sona eren mücadelenin 70'inci dakikasında Beşiktaşlı futbolcu N'Sakala, fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Maçın ardından oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda yaptığı açıklamalarda yabancı kuralına tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

N'Sakala iyi, bir sorunu yok. O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz.

Oyun ilk yarı çok istediğimiz gibi olmadı. Oyunu oturtamadık bir türlü. Çok bir beklenti olmadı, ikinci yarıya çok iyi başladık. O kötü anı yaşayana kadar iyi oynadık, pozisyonlarımız vardı, golü de bulabilirdik. Oyunun son bölümünde Gaziantep de golü bulabilirdi.

Şu anda istediğimiz seviyede olmadığımız bir gerçek. Yeni gelen oyuncularımızla bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Milli maç arasından sonra maksimum seviyede sahada olmak zorundayız, o bölümden sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak.

İki oyuncu daha alma planımız var, bilmiyorum alabilir miyiz. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bugün Batshuayi'yi alırken Gökhan'ı almak zorundaydık. Değişiklik zorunluluktan değil ama bu yabancı kuralından dolayı zorunlu.

Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum.

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Son dakika: Sergen Yalçın'dan yabancı kuralına sert tepki! "Bu ülkenin parasına yazık değil mi?"
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