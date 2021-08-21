Tehlikenin farkında mısınız!

UEFA sıralamasında 18. sıraya kadar gerileyen Türkiye, sezon sonu ilk 15’e giremezse Avrupa’daki takımı sayımız 4’e düşecek
Avrupa'da ön elemede mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir viraja girdiğimiz bu sezonda, Beşiktaş ile birliktegruplara 5 takımımızla katılmamızbüyük önem taşıyor. İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa kadar indi. 2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadecetek takımımız yer alacak.