Tehlikenin farkında mısınız? Sezon sonu ilk 15’e giremezsek Avrupa’daki takım sayısı...

Avrupa'da ön elemede mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'un play-off'ta oynadığı ilk maçlarda sadece 1 galibiyet çıkarken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık.
Türk futbolunun geleceği açısından kritik bir viraja girdiğimiz bu sezonda, Beşiktaş ile birlikte gruplara 5 takımımızla katılmamız büyük önem taşıyor.
İlk maçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Çekya'nın da gerisine düşerek 18. basamağa kadar indi.
2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsak 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilcimiz gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek takımımız yer alacak.