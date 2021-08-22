Altay Süper Lig’de dört köşe oldu!

Ligin yeni takımı Altay yoluna dolu dizgin devam ediyor… Alanya deplasmanında 23. dakikada Efecan'ın atılması sonrasında maçın hakimiyetini de eline geçiren İzmir ekibi 27'de K.Thiam ile öne geçti, 32'de Martin Rodriguez ve 49'da Cesar Pinares ile farkı açtı: 3-0. Ev sahibi Alanya Diedhiou'nun golü ile farkı azaltmaya çalışsa da 76'da bu kez oyundan atılan kendisi olunca Alanya da 9 kişi kaldı. 85'te Ahmed Rayyan ile bir gol daha bulan Mustafa Denizli'nin talebeleri Kayseri'nin ardından Alanya'yı da devirmeyi başardı: 4-1.



DENİZLİ'DEN İKİNCİ DALYA

Teknik direktörlük kariyeri boyunca Türkiye'de G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eskişehir, Çaykur Rize, Manisaspor ve Kocaelispor'u çalıştıran Mustafa Denizli, dün Alanya karşısında aldığı galibiyet ile 361. Lig maçında 200. zaferine ulaştı.