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Giriş Tarihi: 22.8.2021 19:19

Başakşehir Konyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

Başakşehir Konyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

Süper Lig'de ikinci hafta maçları devam ediyor. Ligde pazar gününün ilk maçı Konyaspor ve Başakşehir arasında oynanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, hakem Halis Özkahya yönetiyor. Ligin ilk haftasında Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Konyaspor, ilk haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle bitiren Başakşehir karşısında 2'de 2 yapma peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de futbol heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin ilk haftasında zorlu Sivasspor deplasmanından tek golle 3 puan çıkaran Konyaspor, ikinci haftada İstanbul ekibi Başakşehir'i ağırlıyor.

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren Başakşehir, yeni sezona da kötü başladı. Aykut Kocaman ve öğrencileri, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Konyaspor, ligde bu haftayı da galibiyetle tamamlayarak 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir ise sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Cekici, M'Poku, Bytygi, Cikalleshi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Lima, Youssouf, Tolga Ciğerci, Zulj, Aleksic, Deniz Türüç, Guldbransen.

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KONYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR

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Başakşehir Konyaspor deplasmanında 3 puan peşinde
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