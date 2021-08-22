Başakşehir Konyaspor deplasmanında 3 puan peşinde

Süper Lig'de futbol heyecanı 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin ilk haftasında zorlu Sivasspor deplasmanından tek golle 3 puan çıkaran Konyaspor, ikinci haftada İstanbul ekibi Başakşehir'i ağırlıyor.

Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde beklentilerin oldukça altında bir sezon geçiren Başakşehir, yeni sezona da kötü başladı. Aykut Kocaman ve öğrencileri, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

Konyaspor, ligde bu haftayı da galibiyetle tamamlayarak 2'de 2 yapmak istiyor. Başakşehir ise sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkıyor.

İLK 11'LER...

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Cekici, M'Poku, Bytygi, Cikalleshi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Lima, Youssouf, Tolga Ciğerci, Zulj, Aleksic, Deniz Türüç, Guldbransen.

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KONYASPOR 0-0 BAŞAKŞEHİR