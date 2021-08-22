Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 22.8.2021 21:48 Son Güncelleme: 22.8.2021 21:48

Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 2. Hafta maçları kapsamında, Fenerbahçe ile Antalyaspor yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasını 3 puanla noktalayan sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor karşısında galip gelmek ve hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Antalyaspor ise deplasmandan galip olarak dönmek istiyor. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Antalyaspor canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonunun 2. Haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. İlk hafta mücadelerinde sarı-lacivertli ekip galibiyetle ayrılırken, Antalyaspor berabere kalmıştı. Keyifli geçmesi beklenen müsabakayı televizyondan takip edecek olan sporseverler Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR CANLI İZLE

Süper Lig 2. Hafta Fenerbahçe – Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;

  • Fenerbahçe Antalyaspor maçında ilk düdük 22 Ağustos 2021 Pazar günü saat 21:45 çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay, Min-Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta

Antalyaspor XI: Boffin, Güray, Veysel, Naldo, Bünyamin, Nuri, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Wright



Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz…

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/fenerbahce-ftantalyaspor-v3?autoplay=True

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Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı yayın kanalı izle
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