Kadrosunu derinleştirmek isteyen Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor.
FENERBAHÇE SEAD KOLASİNAC İLE ANLAŞTI İDDİASI!
İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe ile Arsenal Sead Kolasinac transferi için anlaşmaya vardığını ve oyuncuyu 2023 yılına kadar kadrosuna kattığını yazdı.
FENERBAHÇE İMZAYA ÇOK YAKIN
İngiliz basınına göre de bir süredir pazarlıkları devam ettiren Fenerbahçe, Boşnak sol bek Kolasinac'ın Arsenal'den ayrılmasından sonra imzayı attıracak.
OYUNCUNUN MAAŞININ BİR KISMINI ARSENAL ÖDEYECEK
Tecrübeli futbolcu 1.8 milyon euro yıllık maaş ve artı bonuslarla 700 bin euro bonus alacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.