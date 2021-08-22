Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı!
Giriş Tarihi: 22.8.2021 16:36 Son Güncelleme: 22.8.2021 17:13

Fenerbahçe Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı!

Fenerbahçe Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bir süredir görüşme halinde olduğu Arsenal'in oyuncusu Sead Kolasinac ile anlaştığı iddia edildi. Kolasinac, Arsenal'de Mesut Özil ile birlikte yakın arkadaş olarak biliniyorlardı. İşte flaş transferin detayları...

Kadrosunu derinleştirmek isteyen Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

FENERBAHÇE SEAD KOLASİNAC İLE ANLAŞTI İDDİASI!

İtalyan gazeteci Nico Schira, Fenerbahçe ile Arsenal Sead Kolasinac transferi için anlaşmaya vardığını ve oyuncuyu 2023 yılına kadar kadrosuna kattığını yazdı.

FENERBAHÇE İMZAYA ÇOK YAKIN

İngiliz basınına göre de bir süredir pazarlıkları devam ettiren Fenerbahçe, Boşnak sol bek Kolasinac'ın Arsenal'den ayrılmasından sonra imzayı attıracak.

OYUNCUNUN MAAŞININ BİR KISMINI ARSENAL ÖDEYECEK

Tecrübeli futbolcu 1.8 milyon euro yıllık maaş ve artı bonuslarla 700 bin euro bonus alacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransız taraftarlar çılgına döndü! "Adeta zehir gibi..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Fenerbahçe'den son dakika | Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...
Son dakika: Beşiktaş ve Sergen Yalçın için sert sözler! "Koskoca bir hiç! Kenan'a yapılan hareket..."
Afetzede CHP'liden Kılıçdaroğlu tepkisi: Ülkesini seven bu zamanda siyaset yapmaz
Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
Masterchef ana kadrodaki 16. son yarışmacı kim oldu, dün gece kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı?
Son dakika haberi | Terör örgütü PKK'ya nokta operasyon: Hepsi vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Sead Kolasinac transferinde mutlu sona ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA