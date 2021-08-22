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Giriş Tarihi: 22.8.2021 11:09

Galatasaray için Facunda Daniel Torres iddiası! Muslera da devrede

Galatasaray için Facunda Daniel Torres iddiası! Muslera da devrede

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Penarol forması giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında olduğunu yazdı.

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.

Uruguay'daki bir başka kaynak ise genç yıldızla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini öne sürdü. Penarol ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Facunda Torres her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor. 7 kez Uruguay Milli Takımı'nda oynayan genç yıldız sol ayağını çok etkili kullanıyor.

İddialara göre Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, milli takımdan arkadaşı olan Torres'in transferi için devreye girmiş durumda. Bu sezon transferde genç ve geleceği parlak isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar'ın Uruguaylı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülüyor. Torres'i scout ekibinin uzun süredir izlediği öğrenildi.

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Galatasaray için Facunda Daniel Torres iddiası! Muslera da devrede
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