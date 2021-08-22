Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes gösterdiği performanstan sonra Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı. Gedson'u yeniden takımda görmek isteyen Terim, oyuncunun transferi için çok istekli.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau (6.5 milyon Euro), Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Victor Nelsson'u (7 milyon Euro) kadrosuna katan G.Saray, bonservis taksitlerini 4-5 yıllık vadelere yaydı.
GEDSON TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA
Fernandes'i listenin ilk sırasına yazan yönetimin, Benfica'ya yaptığı yüksek peşin ödemeli 7 milyon Euro'luk teklife olumsuz yanıt gelince satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini zorluyor.
BENFİCA KİRALIK KONUSUNDA ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'A VERDİ
Ancak Portekiz ekibi, Gedson'u bir sezonluk G.Saray'a göndermeye soğuk bakıyor. Kiralık transferde Şampiyonlar Ligi'den dolayı önceliğini Beşiktaş'a verdi.
Orta sahaya Kaan Ayhan transferinde yol kat edemeyen siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha var.
SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER MÜJDESİ
Dün oynanan Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın transfer müjdesini vererek şunları söyledi: "İki oyuncu daha alma planımız var. Transferle ilgili yönetim kurulu ve başkanımız süreçleri yönetiyor. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var."
GEDSON'UN İSTEDİĞİ GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK
Portekizli ile iletişimini koparmayan sarıkırmızılılar ise "10 numaralı formayı kimseye vermedik, sana ayırdık'' dedikleri Gedson'a güveniyor. 22'lik yıldız, tekliflerden G.Saray'ı seçtiğini Benfica'ya iletti. 8 Eylül'e kadar süresi olan Aslan şartları zorlayacak.
FATİH TERİM'DEN GEDSON AÇIKLAMASI
Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Ayrılırsa bizi tercih edeceğinden şüphem yok" demişti.