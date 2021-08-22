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Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:05 Son Güncelleme: 22.8.2021 09:37

Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya!

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya!

Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes'i takımlarına katmak için sıkı pazarlıklar yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kiralık istediği yıldızı Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a vermek istiyor. Gedson ise G.Saray’da kendisine ayrılan 10 numaralı formayı giymeyi hayal ediyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve Benfica'nın istediği ücret...

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes gösterdiği performanstan sonra Fatih Terim'in beğenisini kazanmıştı. Gedson'u yeniden takımda görmek isteyen Terim, oyuncunun transferi için çok istekli.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau (6.5 milyon Euro), Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Victor Nelsson'u (7 milyon Euro) kadrosuna katan G.Saray, bonservis taksitlerini 4-5 yıllık vadelere yaydı.

GEDSON TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA

Fernandes'i listenin ilk sırasına yazan yönetimin, Benfica'ya yaptığı yüksek peşin ödemeli 7 milyon Euro'luk teklife olumsuz yanıt gelince satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini zorluyor.

BENFİCA KİRALIK KONUSUNDA ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ'A VERDİ

Ancak Portekiz ekibi, Gedson'u bir sezonluk G.Saray'a göndermeye soğuk bakıyor. Kiralık transferde Şampiyonlar Ligi'den dolayı önceliğini Beşiktaş'a verdi.

Orta sahaya Kaan Ayhan transferinde yol kat edemeyen siyah-beyazlılar, 1 Eylül'de Şampiyonlar Ligi listelerinin verileceği tarihe dek transferleri bitirecek. Bu sebeple Gedson için bir hafta daha var.

SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Dün oynanan Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın transfer müjdesini vererek şunları söyledi: "İki oyuncu daha alma planımız var. Transferle ilgili yönetim kurulu ve başkanımız süreçleri yönetiyor. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var."

GEDSON'UN İSTEDİĞİ GALATASARAY'DA FORMA GİYMEK

Portekizli ile iletişimini koparmayan sarıkırmızılılar ise "10 numaralı formayı kimseye vermedik, sana ayırdık'' dedikleri Gedson'a güveniyor. 22'lik yıldız, tekliflerden G.Saray'ı seçtiğini Benfica'ya iletti. 8 Eylül'e kadar süresi olan Aslan şartları zorlayacak.

FATİH TERİM'DEN GEDSON AÇIKLAMASI

Bu arada G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de önceki gün, "Gedson'u sadece biz değil, başkaları da istiyor ama Benfica'nın vermeyeceğini biliyoruz. Ayrılırsa bizi tercih edeceğinden şüphem yok" demişti.

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Son dakika: Galatasaray ve Beşiktaş Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya!
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