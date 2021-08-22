SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Dün oynanan Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın transfer müjdesini vererek şunları söyledi: "İki oyuncu daha alma planımız var. Transferle ilgili yönetim kurulu ve başkanımız süreçleri yönetiyor. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var."