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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Gedson Aslan’ı Benfica Kartal’ı istiyor

MEHMET ÖZCAN
Gedson Aslan’ı Benfica Kartal’ı istiyor

Sarı-kırmızılı ekibin kiralık istediği yıldızı Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a vermek istiyor. Gedson ise G.Saray’da kendisine ayrılan 10 numaralı formayı giymeyi hayal ediyor

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Gedson Fernandes konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Cicaldau (6.5 milyon Euro), Berkan Kutlu (4 milyon Euro), Victor Nelsson'u (7 milyon Euro) kadrosuna katan G.Saray, bonservis taksitlerini 4-5 yıllık vadelere yaydı. Fernandes'i listenin ilk sırasına yazan yönetimin, Benfica'ya yaptığı yüksek peşin ödemeli 7 milyon Euro'luk teklife olumsuz yanıt gelince satın alma opsiyonlu kiralama formüllerini zorluyor. Ancak Portekiz ekibi, Gedson'u bir sezonluk G.Saray'a göndermeye soğuk bakıyor. Kiralık transferde Şampiyonlar Ligi'den dolayı önceliğini Beşiktaş'a verdi. Portekizli ile iletişimini koparmayan sarıkırmızılılar ise "10 numaralı formayı kimseye vermedik, sana ayırdık'' dedikleri Gedson'a güveniyor. 22'lik yıldız, tekliflerden G.Saray'ı seçtiğini Benfica'ya iletti. 8 Eylül'e kadar süresi olan Aslan şartları zorlayacak.

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Gedson Aslan’ı Benfica Kartal’ı istiyor
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