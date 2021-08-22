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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Giresun, İstanbul’a takıldı kaldı

Giresun, İstanbul’a takıldı kaldı
Lige Hatay beraberliği ile başlayan Kasımpaşa evinde Giresun'u 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetine de ulaştı. 14. dakikada Nicolai Jörgensen'in golüyle öne geçen İstanbul ekibine yanıt 47'de Diabate'den geldi ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi. İkinci yarı boyunca iki takım da orta sahada hakimiyetini kurmak isterken hızlı hücumlarla da gol aradılar. Giresun'un savunma güvenliğini bıraktığı son bölümde Kasımpaşa, Hajradinovic'in asistinde Umut Bozok ile ikinci golünü bularak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Giresun, İstanbul’a takıldı kaldı
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