Hakem Kararı

AHMET ÇAKAR- PENALTISI VERİLMEDİ

Önce geceye damgasını vuran olaydan bahsedelim. N'Sakala birden yığılıverdi... Pek tabii ki aklımıza kötü şeyler ve en son Avrupa Şampiyonası'nda Danimarkalı Eriksen'in yaşadıkları geldi. Maça baktığımızda ise şaşırtan taraf Beşiktaş... Geçen haftaki Beşiktaş'ın yerinde yeller esiyor, aynı şekilde geçen haftadan çok farklı mücadele eden bir Gaziantep izledik. Antep çok iyi kapandı. Kaptığı toplarla da süratle kontratağa çıkabildi. Peki Beşiktaş ne yaptı? İlk yarıda koskoca bir hiç. Ne şut attılar, ne kenarlara inip orta yaptılar ne de forvet arkasından adam eksiltip araya oynayabildiler. Zaten böyle araya oynayabilecek pek fazla da oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Süper Lig'de geçen haftanın iyi oyuncusu N'Koudou ilk yarıda sahada olmadığı için ikinci yarıda oyuna Larin girdi. Aslında Larin hareketlilik getirdi. Sürekli hareket halinde defansın dengesini bozdu. Sergen Yalçın baktı böyle de olmuyor, kenarda bulunan çok ama çok önemli silahları sahaya sürdü. Batshuayi, Alex Teixeira ve Gökhan Töre bir anda sahaya giriverdiler. Aslında bu tür değişiklikler iyiymiş gibi görünsede bazen tüm takımın dengesini bozabilir. Sonuçta Beşiktaş, iyi oynamadığı hem de hiç iyi oynamadığı, pozisyon bulamadığı bir maçı kazanamadı. Gelelim Ümit Öztürk'e.... Bence ilk yarıda Kenan Karaman'a yapılan bir penaltı var. Kenan'ın arkası dönük, Antepli oyuncu atlıyor, Kenan topa vuruyor ama Antepli oyuncu da Kenan'ın ayağına arkadan vuruyor. Penaltı olmalıydı, VAR bile devreye girmedi. Yine ilk yarıda çok amatörce bir hata ile elektriğin yükselmesine neden oldu. Faulü önce Beşiktaş lehine verdi. Herkes yerini aldı ama birden muhtemelen yardımcılarının uyarısıyla kararını değiştirdi. Hiç gereği yoktu. İlk anda doğru kararı ver, aradan 30 saniye geçmiş karar değiştirince maç anlık olarak gerildi.



ERMAN TOROĞLU -HAKEM KARARSIZDI!

Erol Bulut takımını fizik olarak iyi hazırlamış... 90 dakika boyunca oyuncular iyi mücadele ettiler, ayakta kaldılar. Taktik olarak da özellikle ilk yarı Gaziantep başarılıydı. En iyi oyuncularının sakatlanıp çıkması onların aleyhine oldu. Şimdi diyebilirsiniz, "Gaziantep için iyi diyorsun ama pozisyonu var mı?" Evet yok, ama rakibi Beşiktaş sizi öyle pozisyona sokmaz. İkinci yarı Sergen haliyle oyuncu değişiklikleri yaptı. 15-20 dakika siyah-beyazlılar hareketli oynadılar. Ama Gaziantep'in arkadaki beşlinin içine giremediler. İkinci yarı yine Gaziantep iyi kapandı ve maçın en iyi iki pozisyonunu da son dakikalarda Gaziantep yakaladı. Tahmin ediyorum Erol Bulat'la Gaziantep bu sezon iyi işler yapacak. Çünkü Erol, prensipli çalışan bir teknik adam, kısa vadeli düşünmüyor. Gaziantep de kurumsal yapıda. Bence bu ikisi birbirini iyi buldular. Siyah-beyazlılar, iyi oynamadıkları maçtan bence bir puan çıkardı. Çünkü maçın en iyi iki pozisyonunu yukarda da yazdığım gibi Antep kazandı. Hele biri inanılır gibi değildi. Dışarı atmak daha zordu. Hakem maalesef zaman zaman kararsızdı. Mesela kendisi bir el pozisyonunu veriyor Beşiktaş lehine sonra yardımcıdan ikaz geliyor değiştiriyor. O zaman ben şunu derim, ilk pozisyonu demek ki görmedin, görmediğine düdük çaldın sonra değiştirdin. O zaman birinciyi verme yani görmediğini. Maalesef Türkiye'de biz bunlara alıştık. N'Sakala hiçbir darbe almadan bir anda yere düştü. Yerde çırpınması biz televizyon başında seyredenleri bile tedirgin etti. Üzdü... İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Maalesef futbolculara büyük paralar veriyoruz ama zeminler kötü. Dünkü zemin de öyleydi. Gaziantepli sakatlanıp çıkan futbolcunun sakatlık sebebi bence zemindi. Bakalım bunlara ne zaman el atacaklar ve düzelecek. Futbol düzgün sahada oynanır.