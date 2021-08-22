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Giriş Tarihi: 22.8.2021 21:41 Son Güncelleme: 22.8.2021 21:43

İzmir'de zorlu randevu! Göztepe'nin konuğu Yeni Malatyaspor

İzmir’de zorlu randevu! Göztepe’nin konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. İzmir ekibi ligin ilk haftasında Antalyaspor ile 1-1 beraber kalırken, Yeni Malatyaspor ise sahasında Trabzonspor'a 5-1 yenildi. İki takım da ilk kez 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 2. haftanın heyecanı devam ediyor. İzmir temsilcisi Göztepe, evinde Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Ligin ilk haftasında Göztepe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Malatyaspor ise Trabzonspor'a 5-1 kaybetmişti.

Henüz 3 puanla tanışamayan 2 takımın müsabakası saat 21.45'te başladı. Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maç Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. BeIN Sports 2'den naklen yayınlanan müsabakanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İki takım arasında daha önce oynanan 8 karşılaşmanın 4'ü beraberlikle, 3'ü Yeni Malatyaspor'un ve 1'i de Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Adis Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Haddadi, Semih, Wallace, Hafez, Jospin, Aabid, Mallan; Mustafa, Tetteh, Adem Büyük.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...

GÖZTEPE 0-0 YENİ MALATYASPOR

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İzmir'de zorlu randevu! Göztepe'nin konuğu Yeni Malatyaspor
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