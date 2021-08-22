Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, yeni sezona beraberlikle başladı! Ronaldo'nun son dakika golü iptal edildi...
Giriş Tarihi: 23.8.2021 01:32

Juventus, yeni sezona beraberlikle başladı! Ronaldo'nun son dakika golü iptal edildi...

AA
Juventus, yeni sezona beraberlikle başladı! Ronaldo’nun son dakika golü iptal edildi...

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Juventus, konuk olduğu Udinese ile 2-2 berabere kaldı. Ronaldo'nun son dakikalarda kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Udine'deki Dacia Arena'da oynanan mücadelenin hemen başında konuk ekip Juventus, 3. dakikada Arjantinli Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

23. dakikada Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Udinese, Roberto Pereyra'nın 51. dakikada penaltı golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2.

83. dakikada, Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'nin büyük hatasını değerlendiren Gerard Deulofeu, ev sahibi takım adına skoru eşitledi: 2-2.

Juventus'taki kariyeri tartışma konusu olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Udinese maçına yedek kulübesinde başladı ve oyuna 60. dakikada Alvaro Morata'nın yerine dahil oldu. Ronaldo, 90+4. dakikada kafa golü attı ancak gol video yardımcı hakem (VAR) uygulaması tarafından iptal edildi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca, Juventus 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak 2-2'lik beraberliğe razı oldu ve yeni sezona 1 puanla başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı? İşte o isim
Son dakika: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransa'nın en çok konuşulanı oldu! "Adeta zehir gibi..."
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!
İstanbul'da Buket Elif Akbaba sırra kadem bastı! En son bunu söylemiş!
Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika: Fenerbahçe Antalyaspor'u son dakikalarda yıktı! Tartışmalı anlar maça damga vurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, yeni sezona beraberlikle başladı! Ronaldo'nun son dakika golü iptal edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA