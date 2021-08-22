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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Kaan’dan rest!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kaan’dan rest!

Ferrari ve Chiriches’in arkasında yedek beklemekten rahatsız olduğunu direkt olarak Sassuolo yönetimine iletecek olan Kaan Ayhan, “Beni gönderin gideyim. Kulübede oturmak değil oynamak istiyorum” diyecek

Beşiktaş'ın stoper transferi için şartlarını zorladığı ancak Sassuolo'nun kadroda tutacağını belirttiği Kaan Ayhan, yarın kulüp yetkilileri ile görüşerek ayrılığına izin verilmesini isteyecek. İtalyan ekibi Sassuolo'nun Hellas Verona ile karşılaştığı maçta yedek oturan milli futbolcunun bu durumdan rahatsız olduğu, Ferrari ile Chiriches'in arkasında beklemek istemediği belirtildi. 26 yaşındaki savunmacının kulüp yetkilileriyle yapacağı görüşmede önünün açılmasını talep edeceği kaydedildi. Siyahbeyazlı ekip Kaan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.



DOĞAN'IN YERİNİ UTKU DOLDURACAK!
Beşıktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi. Doğan Alemdar'ı Rennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.



Mini görüş -Bülent Timurlenk
HÜCUMDA VERİMSİZ KALDI
Salıh Uçan, çok başarılı bir sezonun ardından çıtayı yükseltip Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş şampiyon olurken, orta sahada en flu kalan pozisyon Josef ve Atiba'yı tamamlayan üçüncü oyuncunun performansıydı. Dün Erol Bulut'un takımı defansını da öne çıkartıp, orta sahada çok fazla kalabalık yaratınca Salih Uçan da hücumda verimsiz kaldı. 8+3 kuralı Salih için avantaj olabilir. Atiba çıkar mıydı sorusunu artık sorma şansımız yok. Alex oyuna girerken 3 yerliden biri olan Salih oyunda kaldı. Bu kuralı avantaja çevirecekse Alex'in arkasında Atiba'nın yaptıklarını yapması lazım.

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Kaan’dan rest!
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