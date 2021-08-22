Kartal’a Antep freni

Futbol ikinci planda

Beşıktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maç sonrası şu açıklamayı yaptı: "Bizim açımızdan sergilenen futbolunun ve alınan sonucun hiçbir önemi yok. N'Sakala'nın sağlık durumu birinci önceliğimiz. Hastaneden gelen iyi haberle biraz olsun rahatladık. Futbolcumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah iyileşir ve en kısa sürede aramıza döner." Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise "İyi oynadık ve mücadele ettik. Beraberlik maçın hakkıydı. N'Sakala'nın durumu endişe vericiydi. Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Buradan kendisine ve Beşiktaş'a geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.



Atiba: Bizim için çok zor

Takım arkadaşı Fabrice N'Sakala'nın saha içinde aniden yere yığılmasına çok üzüldüğünü belirten Beşiktaş kaptanı Atiba, böyle olayların kimsenin başına gelmesini istemediklerini ifade etti. 39 yaşındaki orta saha, "Bütün dualarımız onun için. Çok sevdiğimiz bir takım arkadaşımız. Böyle anlara şahit olmak çok zor gerçekten. Umarım en kısa süre içerisinde aramıza dönecektir" diye konuştu. Gaziantep'in kalecisi Günay Güvenç d "N'Sakala'ya çok üzüldük. Rakip de olsa biz futbolcular olarak birbirimize destek vermeliyiz. Necip orada sprint attı, onu tebrik ederim" dedi.





MENDYL KIRMIZIDAN YIRTTI!

İlk yarının uzatmalarında hakem oyunu durdurup Beşiktaş aleyhine elle oynama kararı verdi. Ancak sahadaki futbolcuların çoğu kararın Gaziantep FK için çıktığını düşünerek topu siyah-beyazlılar kullanacakmış gibi ceza sahasına yöneldi. Bu sırada Tosca, meşin yuvarlağı Beşiktaşlı oyuncuların elinden almak isteyince ortalık bir anda karıştı. Vida ve Mendyl birbirlerinin üzerine yürüdü. Vida ve Tosca'ya sarı kart çıkarken Mendly ikinci sarıdan kurtuldu.



İKİ KRİTİK POZİSYONDA DEVAM KARARI ÇIKTI

34. dakikada N'Koudou ile verkaç yapan Kenan Karaman, Djilobodji'nin arkadan müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Siyahbeyazlılar, penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. 68'de bu kez Atiba ceza sahasına girdiği anda arkasındaki Tosca'nın itmesiyle pozisyonunu kaybetti. Beşiktaş'ın bu pozisyondaki penaltı beklentisi de karşılıksız kaldı.