Levent Tüzemen- 2 Soru 2 Cevap: Duruş sergileyin hemen istifa edin!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok önemli iddialarda bulundu, TFF ve kurullarına karşı adeta savaş açtı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?



G.Saray Başkanı, asla gerçek olmayan bir belgeyi yayınlamaz. Maalesef başkan Burak Elmas'ın ortaya koyduğu kanıtlar için 'senaryo olabilir' yorumunu yapanlara tanık oldum. Büyük bir kulübün başkanı, kendini ateşe atar mı? Başkan Elmas resmen Disiplin, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yapmak istedikleri pazarlıkları kamuoyu ile paylaşarak 3 kurumun ipliğini pazara çıkardı. TFF'nin göreve getirdiği Disiplin, Tahkim ve UÇK bu açıklamalar sonrasında o koltuklarda oturmamalıdır.

Kaldı ki Ankara'da yapılan TFF Mali Kongresi'nde kulüplerin "Disiplin, Tahkim ve UÇK seçimle iş başına gelsin" önergesi kabul gördü.

Bu ne demek? Bu üç kurul da güvenilmezdir demek. TFF'nin bu önergeyi kabul etmesi sonrasında o koltuklarda oturanların istifasını beklerdim.

Hukukçu kimlikleri olan insanlar, güvenilmez bir ortamla karşı karşıya kalıyorsa bir duruş sergileyip görevlerini bırakmalıdır.

Çünkü gördük ki bu üç kurul koltuktan aldıkları güçle kararlarını vermişler.



SEKİZ MAÇ CEZA TAKIMI ETKİLEMEZ

Galatasaray'da futbolculardan yöneticilere ve teknik heyete kadar herkes çok gergin. Bunun temel nedenleri ne olabilir?



G.Saray muhabirleri sezon başından itibaren yaptıkları yorumlarda Florya'da bir bahar havasının estiğini dile getirdiler. Bu güzel ortam, Giresun'da Marcao'nun Kerem'e attığı kafa ve yumruklarla bahar havasını kışa çevirdi. Ancak Marcao'nun yönetim tarafından kadro dışı bırakılması, TFF'den gelen 8 maçlık ceza, takımı olumsuz yönde etkilemez.

Gergin olan taraf G.Saraylı futbolcular değil. Fatih Terim de geçmişteki gibi etrafa kükremiyor ve sakin kalmaya özen gösteriyor.

Esas gerginlik TFF'de yaşanıyor. Disiplin, Tahkim ve UÇK, başkan Burak Elmas'ın sunduğu belgelerle resmen deşifre oldu, bir büyük kulüp ile Oğulcan'ın cezasını kaldırmak amacı ile yaptıkları pazarlık su yüzüne vurdu. Aslında TFF Başkanı Nihat Özdemir masaya yumruğunu vurup, bu üç kurumla ilgili seçim sürecini beklemeden ayrılmalarını sağlamalıdır. O koltukta oturanlar da görevden alınmayacaklarını bildiği için oturuyorlarsa yazıklar olsun…