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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Nelsson müjdesi

Nelsson müjdesi

Vıctor Nelsson'a yıllık 1 milyon Euro ödeyecek Galatasaray'da Emre Taşdemir'in Giresunspor'a kiralanmasıyla limit problemi çözüldü. Kadrosunda 16 yabancı bulunan G.Saray, gözündeki problem nedeniyle Omar'a lisans çıkartmazken Nelsson'un oynayabilmesi için bir oyuncunun daha gönderilmesi gerekiyordu. Sarı-kırmızılılar, Ozornwafor'u dün 1 yıllığına Belçika ekibi Charleroi'ye kiralayarak Danimarkalı stoper için de yer açtı. 22 yaşındaki oyuncu takımla çalışmalarda hazır gözükürken, Fatih Terim'in Hatay maçında stoperde Luyindama ile Nelsson'u kullanması bekleniyor.

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Nelsson müjdesi
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