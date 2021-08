Beşiktaş’tan Fabrice N’Skala açıklaması! Sağlık durumu merak ediliyordu

GÜNAY GÜVENÇ: SAĞLIĞI YERİNDE

Gaziantep FK Kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından N'Skala'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Günay Güvenç, "Futboldan daha önemli şeyler var. N'Skala'nın sağlığı gayet iyi durumda. Kendisinin yanından geldim sohbet ettim ve durumu gayet iyi. Morali de iyi kendisini iyi gördüm. Doktorlar kendisine bakıyor emin ellerde hepimize geçmiş olsun" dedi.

EROL BULUT: HİÇBİR SORUNU YOK, GÜLÜYOR

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hastanede ziyaret ettiği futbolcunun hiçbir sorunu bulunmadığını söyledi. N'Skala'nın her zamanki gibi güldüğünü belirten Bulut, "Şu an hiçbir sorunu yok. N'Skala zaten her zaman güldüğü gibi yine gülüyor. Kendisini gülerek tanırım. Müthiş bir karakter, müthiş bir futbolcu. Bizi korkuttu. Kendisine ve Beşiktkaş camiasına geçmiş olsun diliyorum" şeklinde konuştu.