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Giriş Tarihi: 22.8.2021

Rize’de ses yok 1’er puan var!

Rize’de ses yok 1’er puan var!

İlk kez taraftarı önüne çıkan Rizespor, Karagümrük ile 0-0 berabere kalıp ilk puanını aldı

Çaykur Rize ile Karagümrük arasındaki ikinci hafta maçında iki takım da istediğini alamadı: 0-0. İlk hafta aldığı Beşiktaş yenilgisinin ardından sahasında kazanarak taraftarı ile sevincini paylaşmak isteyen Rizespor, maça da hızlı başlayan taraf oldu. Alper ve Sabo ile Karagümrük savunmasını aşmak isteyen Karadeniz ekibi özellikle orta sahada Biglia'nın etkili oyunu ile başlayan takım savunmasını aşmakta zorlanırken İstanbul temsilcisi ise Kerim ve Musa ile atakların yönlerini kanatlara çevirdi. İkinci yarıda da dengeli oyunu tercih eden iki takım hata paylarını azaltırken maçtan da gol sesi çıkmadı.

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Rize’de ses yok 1’er puan var!
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