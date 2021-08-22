Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekiliyor? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 22.8.2021 09:10 Son Güncelleme: 22.8.2021 09:10

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekiliyor? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekiliyor? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Beşiktaş'ın bu sene doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde, kura çekiminin ne zaman yapılacağı şimdiden araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi, Play-Off mücadeleleri henüz tamamlanmadı. Peki, 2021 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi grupları hangi tarihte belli olacak? İşte, ŞL kuraları hakkında bilgiler

Şampiyonlar Ligi kuraları bekleniyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken organizasyondaki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılım gösterecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi kuraları ve grupları ne zaman belli olacak?

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransız taraftarlar çılgına döndü! "Adeta zehir gibi..."
Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ve Putin ile telefonda görüştü! Afganistan'daki son durum ele alındı
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi! Leipzig'in kiralık inadı da kırıldı bir dakika bile...
15 yaşındaki kızı ormana götürüp önce dövdüler, sonra soyundurdular: Ağabey yapma ben öksüzüm...
Son dakika: Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Masterchef ana kadrodaki 16. yarışmacı kim oldu, 21 Ağustos 2021 dün gece kim kazandı? TV8 ile MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Gaziantep FK Beşiktaş maçında Fabrice N'Sakala fenalaştı! Son durumu açıklandı
SON DAKİKA: Memur ve emekli için kritik viraj! Emekli ve memur zammı teklifi belli oluyor
Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferleri ilk kez sahne aldı! Gaziantep'te gol sesi çıkmadı...
Son dakika: 21 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekiliyor? 2021-2022 Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak, hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA