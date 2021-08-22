Son dakika: Cristiano Ronaldo’nun o hareketi kafaları karıştırdı! Juventus’ta kalmak istediğini söylemişti ama…

Son dakika… Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, bu yaz spor medyasında en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Her gün farklı transfer dedikodusuyla gündemde yer alan Portekizli efsane, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
Bu açıklamada, basında çıkan "Juventus'tan ayrılacak" haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirten Ronaldo'nun İtalyan devinde devam etmesine artık kesin gözüyle bakılıyordu.
Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferinin ardından sıklıkla Fransız devine yazılan Ronaldo, İtalya Serie A'da bu akşam oynanacak maç öncesi flaş bir karara imza attı.
Serie A'da sezonun ilk maçında Udinese'ye konuk olan Juventus, sahaya süreceği ilk 11'i paylaştı. Maça başlayacak olan 11'de Ronaldo'nun olmaması soru işareti yarattı.
Hemen ardından ise Sky İtalia, Portekizli dünya yıldızının neden ilk 11'de başlamadığını açıklayan bir haber paylaştı.
Cristiano Ronaldo'nun ayrılmak istediğini ve geleceğini düşünmek için zaman istediğini belirten Sky İtalia, bundan dolayı maça yedekler arasında başladığını yazdı.
Daha öncesinde Juventus'ta kalma kararı aldığı bilinen Cristiano Ronaldo'nun bu hareketi, futbolseverlerin kafasını karıştırırdı.
KULÜP EFSANESİ YALANLADI!
Juventus'ta yaşanan bu gelişmeler üzerine kulüp efsanesi ve mevcut yönetimde yer alan yönetici Pavel Nedved, açıklama yapma gereği duydu.
Pavel Nedved, DAZN İtalia'ya yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun takımda kalacağını belirtti.
Pavel Nedved'in açıklamaları şöyle…
"Cristiano Ronaldo'nun yedek olması ortak alınmış bir karar. Fiziksel anlamda tam olarak hazır değil -ki, henüz sezon başı olduğu için bu da çok normal.
Dikkat ederseniz Chiellini de yedek. Ronaldo, Juventus'ta kalacak."