Son dakika: Emre Mor, Karagümrük formasıyla Süper Lig’e dönüyor

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını Süper Lig ekibinin ödeyeceği ifade edildi.
SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTEMEDİ
Haberde ayrıca 13 milyon Euro bonservis ödenen Emre Mor'dan Celta tarihinin en kötü transferi olarak bahsedildi. Emre Mor'un sözleşmesini feshetmek isteyen Celta Vigo yönetimini defalarca reddettiği vurgulandı.
KARAGÜMRÜK'E İMZA ATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ
24 yaşındaki oyuncunun kadro dışı kaldığı Celta'da takımdan ayrı olarak yaptığı idmana katılmadığı ve Karagümrük'e imza atmak için Türkiye'ye gittiği ve Celta yönetimi, Karagümrük'ten gelen teklif sonrası rahat bir nefes aldığı yazıldı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, EMRE MOR'U REDDETTİ
Haberde son olarak Emre Mor'un Mino Raiola'ya ile işbirliği yapan İsveçli temsilcisi Nima Modyr'nin oyuncuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerdiği ancak bunu teklifin reddedildiğinin altı çizildi.