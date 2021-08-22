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Giriş Tarihi: 22.8.2021 11:03 Son Güncelleme: 22.8.2021 11:11

Son dakika: Emre Mor, Karagümrük formasıyla Süper Lig'e dönüyor

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Emre Mor, Karagümrük formasıyla Süper Lig’e dönüyor

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra kariyeri gittikçe dibe vuran milli futbolcu daha önce Galatasaray'da da kiralık olarak forma giymişti.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında yıldızlaştıktan sonra Boussia Dortmund'a transfer olan ancak daha sonra gittiği hiçbir kulüpte dikiş tutturamayan Emre Mor, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını Süper Lig ekibinin ödeyeceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTEMEDİ
Haberde ayrıca 13 milyon Euro bonservis ödenen Emre Mor'dan Celta tarihinin en kötü transferi olarak bahsedildi. Emre Mor'un sözleşmesini feshetmek isteyen Celta Vigo yönetimini defalarca reddettiği vurgulandı.

KARAGÜMRÜK'E İMZA ATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ
24 yaşındaki oyuncunun kadro dışı kaldığı Celta'da takımdan ayrı olarak yaptığı idmana katılmadığı ve Karagümrük'e imza atmak için Türkiye'ye gittiği ve Celta yönetimi, Karagümrük'ten gelen teklif sonrası rahat bir nefes aldığı yazıldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, EMRE MOR'U REDDETTİ
Haberde son olarak Emre Mor'un Mino Raiola'ya ile işbirliği yapan İsveçli temsilcisi Nima Modyr'nin oyuncuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerdiği ancak bunu teklifin reddedildiğinin altı çizildi.

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