Son dakika: Emre Mor, Karagümrük formasıyla Süper Lig’e dönüyor

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, EMRE MOR'U REDDETTİ

Haberde son olarak Emre Mor'un Mino Raiola'ya ile işbirliği yapan İsveçli temsilcisi Nima Modyr'nin oyuncuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerdiği ancak bunu teklifin reddedildiğinin altı çizildi.