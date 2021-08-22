Son dakika: Fabrice N'Sakala paylaştı! "Antrenmana çıkacak kadar iyiyim"

Son dakika... Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. 1-1 sona eren müsabakaya damga vuran olay ise N'Sakala'nın birden fenalaşması oldu. Kendini saha ortasında yere bırakan deneyimli oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan hızlı müdahale sayesinde durumu son derece iyi olan N'Sakala, taraftarlara mesaj gönderdi.
Instagram hesabından bir video paylaşan N'Sakala, antrenman yapacak kadar iyi hissettiğini ifade ederken, şöyle konuştu: "Selam kardeşler. Mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.
Fabrice N'Sakala'dan mesaj! "Antrenmana çıkacak kadar iyiyim"
Zor bir andı hepimiz için. Tekrardan teşekkür ederim. Bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara başlayabilecek kadar dahi iyi hissediyorum. Yakında geri döneceğim. Devamke."
SON DURUMU AÇIKLANDI...
Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, N'Sakala'nın sahada şuur kaybı yaşadığını ve müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldığını belirterek, "N'Sakala sahada şuur kaybı ile bulantı ve kusma başladı. Bunu fark edince hava yolunu kontrol etmeye çalıştık. O sırada ilk müdahaleleri yaptık sonra hastaneye transfer ettik.
Şu an yaşamsal bulguları stabil ve şuuru açık. Bizimle konuşuyor ve herhangi endişe edecek bir durum yok. Böyle bir durumun neden olduğunu anlamak için detaylı tetkikleri yapılıyor. Bu durumun futbol hayatını etkileyeceğini düşünmüyor.
Kardiyoloji değerlendirmeleri sezon başı detaylı yapılıyor. Bu değerlendirmesi yakın zamanda yapılmıştı ve sıkıntı yoktu kendisinde. Bunun oluşmasına birçok faktör buna sebep olabilir. Bunun içinde hava koşulları ve hava koşullarında yüksek performans etki edebiliyor.
Zaman zaman oyuncular bu tip sıkıntılar yaşayabiliyor, spor hayatıyla ilgili sıkıntı yaşanmaz düşüncesindeyiz. N'Sakala geceyi burada geçirecek ve gözlemler ışığında durumuna karar verilecek daha sonra da İstanbul'a transfer edeceğiz" dedi.