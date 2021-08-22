Son dakika: Fabrice N'Sakala paylaştı! "Antrenmana çıkacak kadar iyiyim"

Kardiyoloji değerlendirmeleri sezon başı detaylı yapılıyor. Bu değerlendirmesi yakın zamanda yapılmıştı ve sıkıntı yoktu kendisinde. Bunun oluşmasına birçok faktör buna sebep olabilir. Bunun içinde hava koşulları ve hava koşullarında yüksek performans etki edebiliyor.

Zaman zaman oyuncular bu tip sıkıntılar yaşayabiliyor, spor hayatıyla ilgili sıkıntı yaşanmaz düşüncesindeyiz. N'Sakala geceyi burada geçirecek ve gözlemler ışığında durumuna karar verilecek daha sonra da İstanbul'a transfer edeceğiz" dedi.