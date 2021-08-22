Son dakika: Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…

Son dakika… 21 yıllık Barcelona kariyerine bu yaz son veren Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in rüya kadrosuna giren son isim oldu. Yaz transfer döneminde Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum gibi yıldızları kadrosuna katan PSG, son bombayı Messi'yle patlattı.
Barcelona'da Haziran sonunda biten sözleşmesini uzun uğraşlara rağmen yenileyemeyen Lionel Messi, efsanesi olduğu kulüpten ayrıldı.
La Liga yönetiminin uyguladığı maaş limitleri nedeniyle Barcelona'da kazandığı ücretin büyük bir bölümünden feragat etmesi istenen Messi, yüzde 50 indirim yapmıştı.
Ancak Arjantinli efsanenin yüzde 50 indirim yapmasına rağmen Barcelona ve La Liga yönetimi, maaş limitleri konusunda anlaşma sağlayamadı.
Bu gelişmeler üzerine İspanyol devinden ayrılan Lionel Messi, kısa bir süre sonra PSG'ye imza attı.
Avrupa futbolunda birçok kulüp, Paris Saint-Germain'in Finansal Fair Play'i deldiğini ve hiçbir yaptırımla karşı karşıya kalmadığını söyledi.
KULÜP BAŞKANI MESSİ'NİN MAAŞINI AÇIKLADI!
Bu kulüplerden birisi ise Alman devi Bayern Munih oldu. Panzerlerin başkanı Herbert Hainer, PSG'nin transfer politikasını sert bir dille eleştirdi.
Herbert Hainer, bunun üzerine Lionel Messi'nin maaşının bilinenden çok daha yüksek olduğunu söyledi.
PSG'nin bu sezon yaptığı Hakimi, Ramos, Donnarumma gibi transferlerin Finansal Fair Play kriterlerine uyulmadan yapıldığını belirten Bayern Munih başkanının açıklamaları şöyle…
"PSG'nin transferlerini nasıl söyledikleri gibi finansal fair-play'e uyarak yaptığını anlamaya çalışıyorum."
"Messi'nin net 40 milyon Euro kazandığını duydum. Bu brüt olarak 80 milyon demek. Ayrıca Hakimi, Ramos, Donnarumma gibi isimleri de aldılar."
Lionel Messi, PSG'ye imza atmasının ardından Ligue 1'de henüz maça çıkmadı. Teknik Direktör Mauricio Pochettino, Messi'nin henüz hazır olmadığını söylemişti.
Dünya yıldızının gelecek hafta oynanacak Reims maçında PSG ile ilk maçına çıkması bekleniyor.