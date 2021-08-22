Son dakika: Sergen Yalçın'dan yabancı kuralına sert tepki! "Bu ülkenin parasına yazık değil mi?"

EROL BULUT: MAÇ SONUNA DOĞRU İKİ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİK



Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise Beşiktaş Kulübü ile N'Sakala'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "N'Sakala bizi çok korkuttu ama iyi olduğu haberini alarak mutlu olduk" dedi.



Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ve karşılaşmanın son bölümünde atamadıkları 2 gol ile galibiyeti kaçırdıklarını anlatan Erol Bulut, "İkinci yarı daha baskılı olmaya çalıştık. Nitekim maç sonuna doğru iki pozisyonu değerlendiremedik. Bu pozisyonları değerlendirebilsek maçtan 3 puanla ayrılacaktık. Ama olmadı, iyi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Bulut, ilerleyen süreçte yeni transferler ile daha iyi bir Gaziantep FK izletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.