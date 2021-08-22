Son dakika: Sergen Yalçın'dan yabancı kuralına sert tepki! "Bu ülkenin parasına yazık değil mi?"

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, yabancı kuralına sert çıktı. Deneyimli teknik adam, N'Sakala'nın da son durumunu açıkladı.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...
N'Sakala iyi, bir sorunu yok. O an korktuk gerçekten. Üzücü bir olay, camiamıza geçmiş olsun. İnşallah böyle olaylar yaşanmaz.
Oyun ilk yarı çok istediğimiz gibi olmadı. Oyunu oturtamadık bir türlü. Çok bir beklenti olmadı, ikinci yarıya çok iyi başladık. O kötü anı yaşayana kadar iyi oynadık, pozisyonlarımız vardı, golü de bulabilirdik. Oyunun son bölümünde Gaziantep de golü bulabilirdi.
Şu anda istediğimiz seviyede olmadığımız bir gerçek. Yeni gelen oyuncularımızla bir oyun kurgusu oluşturmaya çalışıyoruz. Milli maç arasından sonra maksimum seviyede sahada olmak zorundayız, o bölümden sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak.
İki oyuncu daha alma planımız var, bilmiyorum alabilir miyiz. Bir tane iyi bir Türk oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bugün Batshuayi'yi alırken Gökhan'ı almak zorundaydık. Değişiklik zorunluluktan değil ama bu yabancı kuralından dolayı zorunlu.
Madem oynatmayacaksın, niye yabancı oyuncu aldırıyorsun. Yazık değil mi bu ülkenin parasına? Yabancı kuralını çok doğru bulmuyorum.
EROL BULUT: MAÇ SONUNA DOĞRU İKİ POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise Beşiktaş Kulübü ile N'Sakala'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "N'Sakala bizi çok korkuttu ama iyi olduğu haberini alarak mutlu olduk" dedi.
Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ve karşılaşmanın son bölümünde atamadıkları 2 gol ile galibiyeti kaçırdıklarını anlatan Erol Bulut, "İkinci yarı daha baskılı olmaya çalıştık. Nitekim maç sonuna doğru iki pozisyonu değerlendiremedik. Bu pozisyonları değerlendirebilsek maçtan 3 puanla ayrılacaktık. Ama olmadı, iyi mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Bulut, ilerleyen süreçte yeni transferler ile daha iyi bir Gaziantep FK izletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.