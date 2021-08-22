Son dakika: Vitor Pereira’dan Antalyaspor maçında sürpriz! Fenerbahçe’de Mesut Özil’in yerine Muhammed Gümüşkaya...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulunurken, Mesut Özil'i neden yedek bıraktığını da ifade etti. Pereira şu ifadeleri kullandı:"Mesut bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Dediğim gibi farklı 11'ler çıkabilir. Perşembe günü önemli bir maçımız var, dinlenip o maça hazır olmasını istiyorum."