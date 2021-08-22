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Giriş Tarihi: 22.8.2021 20:59 Son Güncelleme: 22.8.2021 21:17

Son dakika: Vitor Pereira'dan Antalyaspor maçında sürpriz! Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya...

Son dakika: Vitor Pereira’dan Antalyaspor maçında sürpriz! Fenerbahçe’de Mesut Özil’in yerine Muhammed Gümüşkaya...

Son dakika... Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın ilk 11'i belli olurken, Vitor Pereira'nın sürpriz tercihleri dikkat çekti. Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Helsinki'ye karşı müthiş bir gol atan Muhammed Gümüşkaya'ya formayı verirken, Mesut Özil'i kesti. Öte yandan yeni transfer Kim Min-Jae de ilk 11'de yer alıyor.

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, ligin ikinci maçında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da 11'leri açıklanırken, sarı-lacivertli takımdaki sürprizler dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alman yıldız Mesut Özil'in yerine genç futbolcu Muahammed Gümüşkaya'yı ilk 11'de sahaya sürüyor.

Fenerbahçe'nin perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Helsinki ile oynadığı müsabakada Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, şahane bir golle takımına galibiyeti getirmişti.

Kanarya sahadan 1-0 galip ayrılırken, Muhammed'in golü ve performansı çok konuşulmuştu. Portekzili hoca, genç oyuncuya güvendi ve formayı verdi.

Antalyaspor karşısında Muhammed Gümüşkaya 11'de yer alırken, Mesut Özil ise yedekler arasında bulunuyor.

Öte yandan Pereira, yeni transfer Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'yi de 11'de sahaya sürdü.

İLK 11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Atilla, Tisserand, Min Jae, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri (K), Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maç öncesi açıklamalarda bulunurken, Mesut Özil'i neden yedek bıraktığını da ifade etti. Pereira şu ifadeleri kullandı:"Mesut bizim kaptanımız, çok önemli bir oyuncu. Dediğim gibi farklı 11'ler çıkabilir. Perşembe günü önemli bir maçımız var, dinlenip o maça hazır olmasını istiyorum."

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Son dakika: Vitor Pereira'dan Antalyaspor maçında sürpriz! Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya...
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