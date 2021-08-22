Süper Lig 2. Hafta mücadeleleri devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmalar sonrasında puan tablosunda oluşan değişimleri öğrenmek isteyen futbolseverler "Süper Lig Puan Durumu" ile ilgili detaylara erişmek isteyerek TFF ile 2. Hafta Süper Lig Puan durumu cetveli nasıl? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla 2. Hafta güncel Süper Lig puan durumu tablosu detayları ve maç sonuçları şöyle;
2021-2022 Süper Lig sezonu 2. Haftasında dün oynanan (22 Ağustos Pazar) karşılaşmaların ardından Süper Lig Puan tablosu aşağıdaki gibi şekillendi;
Süper Lig'in 2. Haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle;