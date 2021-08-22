Süper Lig'de günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında bir puana razı olurken, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise ligdeki gidişatını sürdürdü ve Alanyaspor'u 4-1'lik farklı skorla geçti. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı

SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI

22.08.2021 19:15: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.08.2021 21:45: FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

22.08.2021 21:45: GÖZTEPE A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR