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Giriş Tarihi: 22.8.2021 11:16

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı

Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligde dün 3 karşılaşma oynanırken, Çaykur Rizespor – Karagümrük ve Gaziantep FK – Beşiktaş maçları golsüz beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta farklı bir şekilde kazanan Altay ise dün 4-1’lik net bir galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Bugün ise 3 karşılaşma daha oynanacak. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı

Süper Lig'de günün maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında bir puana razı olurken, Mustafa Denizli yönetimindeki Altay ise ligdeki gidişatını sürdürdü ve Alanyaspor'u 4-1'lik farklı skorla geçti. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı

SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI

22.08.2021 19:15: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.08.2021 21:45: FENERBAHÇE A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

22.08.2021 21:45: GÖZTEPE A.Ş. - ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte BeIN Sports yayın akışı
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