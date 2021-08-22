Türk asıllı Yusuf Demir, Lionel Messi’den sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Barcelona'nın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Türk asıllı genç yetenek Yusuf Demir, İspanyol devinde beklentilerin üzerine çıktı. Oyun stiliyle Lionel Messi'ye benzetilen Yusuf, Barcelona tarihinde Messi'den sonra bir ilki gerçekleştirdi.
Barcelona'nın La Liga'nın ilk haftasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna dahil olan Yusuf Demir, La Liga'da ilk maçına çıktı.
18 yaşındaki Yusuf Demir, Lionel Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.