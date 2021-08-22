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Giriş Tarihi: 22.8.2021 17:59 Son Güncelleme: 22.8.2021 18:14

Türk asıllı Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Türk asıllı Yusuf Demir, Lionel Messi’den sonra bir ilki gerçekleştirdi!

Türk asıllı Avusturyalı genç oyuncu Yusuf Demir, bu sezon Barcelona'ya transfer olmuştu. İspanyol devinde yeteri kadar forma şansı bulması beklenmeyen Yusuf Demir, beklentilerin üzerine çıktı. Hazırlık maçlarında ilk 11'de forma şansı bulan genç oyuncu, La Liga'da sezonun ilk maçında Lionel Messi'den sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Barcelona'nın yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Türk asıllı genç yetenek Yusuf Demir, İspanyol devinde beklentilerin üzerine çıktı. Oyun stiliyle Lionel Messi'ye benzetilen Yusuf, Barcelona tarihinde Messi'den sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Barcelona'nın La Liga'nın ilk haftasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldığı maçta sonradan oyuna dahil olan Yusuf Demir, La Liga'da ilk maçına çıktı.

18 yaşındaki Yusuf Demir, Lionel Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

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Türk asıllı Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra bir ilki gerçekleştirdi!
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