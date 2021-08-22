Usta yazardan TFF kurularına çağrı: Duruş sergileyin ve istifa edin!

LEVENT TÜZEMEN'DEN 2 SORUYA 2 CEVAP!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, çok önemli iddialarda bulundu, TFF ve kurullarına karşı adeta savaş açtı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

G.Saray Başkanı, asla gerçek olmayan bir belgeyi yayınlamaz. Maalesef başkan Burak Elmas'ın ortaya koyduğu kanıtlar için 'senaryo olabilir' yorumunu yapanlara tanık oldum. Büyük bir kulübün başkanı, kendini ateşe atar mı? Başkan Elmas resmen Disiplin, Tahkim ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yapmak istedikleri pazarlıkları kamuoyu ile paylaşarak 3 kurumun ipliğini pazara çıkardı. TFF'nin göreve getirdiği Disiplin, Tahkim ve UÇK bu açıklamalar sonrasında o koltuklarda oturmamalıdır.

"İSTİFALARINI BEKLERDİM"

Kaldı ki Ankara'da yapılan TFF Mali Kongresi'nde kulüplerin "Disiplin, Tahkim ve UÇK seçimle iş başına gelsin" önergesi kabul gördü.

Bu ne demek? Bu üç kurul da güvenilmezdir demek. TFF'nin bu önergeyi kabul etmesi sonrasında o koltuklarda oturanların istifasını beklerdim.

Hukukçu kimlikleri olan insanlar, güvenilmez bir ortamla karşı karşıya kalıyorsa bir duruş sergileyip görevlerini bırakmalıdır.

Çünkü gördük ki bu üç kurul koltuktan aldıkları güçle kararlarını vermişler.