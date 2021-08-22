Vitor Pereira'dan galibiyet sözleri! "Takımımızda güzel bir ruh var"

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Zajc ve Valencia'nın son dakikalarda gelen golleriyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, 2'de 2 yaptı.
Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira, takımın ruhuna vurgu yaptı. İyi bir oyun sergilediklerini belirten Pereira, "Takımımla gurur duyuyorum" dedi.
Vitor Pereira'nın sözleri şöyle:
Bizim takımımızda muazzam bir iş birliği var. Kulübümüzde güzel bir ruh var. Yorulduklarında yedek bekleyip dinlenmeleri gerektiğini biliyorlar. Takımımla gurur duyuyorum.
Son dakikada da gelse galibiyeti hak ettik. Biraz duygusal bir son oldu. Oyuncularım da galibiyeti hak etti. Taraftarlarımız harikaydı bugün. Onlar da kulübün bir parçası.
Daha önce röportajlarımda söylediğim gibi genç oyuncuların oynama sebebi genç olmaları değil, hak etmeleri, çok çalışmaları. Ben onlara daha fazla şans vereceğim.