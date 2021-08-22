Yüreğimiz ağzımıza geldi

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK maçının 71. dakikasında top diğer alandayken birden bire yere yığıldı. Kongolu futbolcunun durumu ciddi görünürken iki takımın oyuncuları ve teknik heyeti ambulansı işaret etti. Hakem Ümit Öztürk ise futbolculardan açılmasını istedi. N'Sakala'ya ilk müdahaleyi Necip Uysal yaptı. Ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleşti. Tecrübeli oyuncu, saha içine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AKILLARA ERİKSEN GELDİ

Karşılaşma yaklaşık 5 dakika durdu. Bu sırada endişeli bir bekleyiş hakim oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise N'Skala'nın bilincinin açık olduğu ve tedbir amacıyla hastanede müşahade altına alındığı belirtildi. Oyuncunun rahat nefes aldığı ve çevresindekilerle iletişim kurduğu da ifade edildi. Yaşanan olay akıllara EURO 2020'de kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'i getirdi.