Alex de Souza’dan Arda Güler paylaşımı! Brezilya’dan mesaj yolladı...

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u Miha Zajc ve Enner Valencia'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk maçını da kazandı. Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, sonradan oyuna girerek ilk golün asistini kaydetti.
İLK MAÇINDA İLK ASİSTİNİ YAPTI!
Arda Güler, 87'de Min-Jae Kim'in yerine oyuna girdikten sonra Zajc'ın 89'da attığı golde asisti yapan isim oldu.
16 yaşındaki genç yıldız adayı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ilk asistini kaydetti.
Arda'nın asisti sonrası Fenerbahçe efanesi Alex de Souza'dan bir tebrik mesajı geldi.
Alex, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asist için tebrik ederim. Gelecekte yapacağın bir çok asistin ilki olmasını umuyorum. Kariyerinin her anından keyif almanı dilerim. Brezilya'dan başarılı kariyerin için desteğimi sunuyorum Arda Güler" ifadelerini kullandı.
Arda Güler ise Alex'in tweetini alıntılayarak "Desteğin için teşekkürler idolüm, seni özlüyorum" şeklinde yanıt verdi.