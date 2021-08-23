Beşiktaş, Kaan Ayhan transferi için bastırıyor

Gaziantep FK maçı sonrasına Sergen Yalçın'ın "Özellikle bir tane kaliteli Türk oyuncuya ihtiyacımız var" açıklamasının ardından gözler Kaan Ayhan'a çevrilmiş durumda. Yalçın, transferini çok istediği milli futbolcuyu savunmanın göbeğinde Vida'yla birlikte oynatmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki stoperle her konuda anlaşmaya varırken işin artık kulübü Sassuolo'da olduğu belirtildi.

VERONA MAÇINDA 1 DAKİKA OYNADIĞI İÇİN HUZURSUZ

İtalyan ekibi, her ne kadar "Kaan'ı kadroda tutacağız" dese de Hellas Verona maçının son dakikasında oyuna alınması milli futbolcuyu huzursuz etti. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız stoper, bugün Sassuolo yönetimiyle bir araya gelerek "Beşiktaş'a gitmeme izin verin" diyecek. Görüşmeye bizzat dahil olacak siyah-beyazlı idareciler, bu transferi hafta içine kadar netleştirmek istiyor.