Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "G.Saray anlaşmaktan vazgeçti"

Rizespor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Oğulcan Çağlayan'ın devam eden sözleşmesini sezon bitmeden haksız olarak feshetmesi nedeniyle kulübümüz ile Futbolcu ve Galatasaray Spor Kulübü arasında yaşanan ihtilafın çözülmesi için Çaykur Rizespor ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri iyi niyet çerçevesinde defalarca bir araya gelmiş, birçok farklı futbolcu üzerinde çözüm için anlaşma yolu aranmıştır.



Kulübümüzün iyi niyetli adımları ve başkanımız Tahir Kıran'ın dostane uzlaşmacı çözüm önerileri sonucunda, imza aşamasına gelinmiş ve ihtilafı tüm boyutlarıyla sonlandırmak konusunda mutabakata varılmıştır.





Ancak imza aşamasına gelen bu anlaşma, Galatasaray Spor Kulübü'nün son anda sözleşme şartlarını değiştirmek istemesi ve daha önce anlaşılan her konuda ibra koşulundan vazgeçmek istemesi üzerine bozulmuştur.