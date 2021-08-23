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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Cezayı öder lisansını alırız

MEHMET ÖZCAN
Cezayı öder lisansını alırız

G.Saray, "Açtığınız davaları geri çekin" tehdidi sonrasında gemileri yaktı. Oyuncu artı para görüşmelerine noktayı koydu Yönetim; FIFA ve CAS'a gidecek, bu süreçte Oğulcan'ın oynaması için 1.2 milyon Euro'luk cezayı Rize'ye ödeyip tavrını sürdürecek

TFF Tahkim Kurulu tarafından lisansı çıkartılmayan Oğulcan Çağlayan'a 1.2 milyon Euro ceza verilmişti. Çaykur Rize'ye bu tazminatı ödemek zorunda olan Oğulcan, Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig'de oynadığı 7 resmi maçta kadroya giremedi. Karadeniz ekibiyle uzlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kulüp, masadan kalktı ancak Oğulcan'ı da mağdur etmeme kararı aldı. İşte perde arkasında yaşananlar: Tahkim Kurulu üyelerine yönelik açtığı davayı geri çekmeyecek olan yönetim, Oğulcan Çağlayan meselesini FIFA, CAS ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak. Uluslararası arenadaki bu davalardan kesin sonuç çıkması 1 yılı bulabilir ve bu sürede Oğulcan'ın sahalardan uzak kalması söz konusuydu. Bu durumu dikkate alan G.Saray yönetiminin, pazarlık yapmadan Tahkim Kurulu'nun belirlediği 1.2 milyon Euro tazminatı ödeyeceği öğrenildi. Çaykur Rize'nin hesabına 1.2 milyon Euro geçer geçmez Oğulcan'ın lisans sorunu çözüme kavuşacak.

GALATASARAY MARCAO'SUZ %27!
G.Saray, Brezilyalı'nın sahada olduğu 81 lig maçında 51 kez kazandı. Marcao ile %53 olan galibiyet oranı, Marcao'suz %27'ye düşüyor
Kerem'e saldırısından dolayı 8 maç ceza alan Marcao, iki ay takımını yalnız bırakacak. Yeni transfer Van Aanholt'un yemeğe çıkarıp moral verdiği Marcao yerine ligde Victor Nelsson, Avrupa'da Alpaslan Öztürk görev yapacak. Galatasaray, Brezilyalı stoperi transfer ettiği 2019 yılından beri Marcao'nun sahada olduğu 81 lig maçının 51'ini kazandı. Tecrübeli savunmacı ile %53 olan galibiyet oranı, Marcao'suz %27'ye düşüyor. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı oyuncunun ligde oynamadığı 11 maçın sadece 3'ünden galip ayrıldı.

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Cezayı öder lisansını alırız
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