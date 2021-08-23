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Giriş Tarihi: 23.8.2021 16:07 Son Güncelleme: 23.8.2021 16:08

Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı

DHA
Fenerbahçe’de Mert Hakan takımla çalıştı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Helsinki maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Saat 12.00'de başlayan idmanda dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Mert Hakan Yandaş takımla birlikte çalışırken; Dimitris Pelkas, Serdar Dursun ve İrfan Can Kahveci'nin tedavilerine devam edildi. Sarı lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla HJK Helsinki maçının hazırlıklarını teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan takımla çalıştı
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