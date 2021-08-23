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Giriş Tarihi: 23.8.2021 09:55

Galatasaray'ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray’ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

Haydi Galatasaray! UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında, Danimarka temsilcisi Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, tur için sahaya çıkıyor. Cimbom, kendi sahasında ve taraftarları önünde UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak istiyor. Bu noktada, Galatasaray'ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Randers maçının canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta, deplasmandan 1-1'lik avantajlı skorla dönen sarı kırmızılılar, rakibinin fişini kendi sahasında çekmek istiyor. Bu doğrultuda, Galatasaray rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Edinilen son bilgilere göre, Galatasaray Randers maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı hakkında son bilgiler

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

GALATASARAY TUR İSTİYOR

Galatasaray, rakibine karşı gol üstünlüğünü sağlaması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Sarı kırmızılılar, rakibine boyun eğerse, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Galatasaray'ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?
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