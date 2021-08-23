Galatasaray’ın rövanş maçı ne zaman ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray, Danimarka temsilcisi Randers ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçta, deplasmandan 1-1'lik avantajlı skorla dönen sarı kırmızılılar, rakibinin fişini kendi sahasında çekmek istiyor. Bu doğrultuda, Galatasaray rövanş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı merak konusu oldu. Edinilen son bilgilere göre, Galatasaray Randers maçı canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Galatasaray'ın UEFA rövanş maçı hakkında son bilgiler