G.Saray gemileri yaktı! Oğlucan için tazminat ödeyecek...

GALATASARAY MARCAO'SUZ %27!

G.Saray, Brezilyalı'nın sahada olduğu 81 lig maçında 51 kez kazandı. Marcao ile %53 olan galibiyet oranı, Marcao'suz %27'ye düşüyor.

Kerem'e saldırısından dolayı 8 maç ceza alan Marcao, iki ay takımını yalnız bırakacak. Yeni transfer Van Aanholt'un yemeğe çıkarıp moral verdiği Marcao yerine ligde Victor Nelsson, Avrupa'da Alpaslan Öztürk görev yapacak.