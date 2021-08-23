Harika bir ruh var

Oyuncularını öven F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, “Herkes, önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken de en iyisini yapmaları gerektiğinin farkındalar” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettiğini dile getirdi. Portekizli hoca, "Bu takımda muazzam bir iş birliği ve çok güzel bir ruh var. Herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolaydeğildi. Bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu.Takımımın ortaya koyduğu futboldanötürü çok gururluyum" diye konuştu.
BU STATTA ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BÜYÜLEYİCİ
İlk gol sonrası sevincinin çok duygusal olduğunu vurgulayan Pereira, Arda ve Muhammed gibi gençlere süre vermesiyle ilgili olarak "Onlar genç ama oynamalarınınsebebi bu değil; kaliteli, karakterlive hazır olmaları. Onların da bu sorumluğutaşımaları ve kalitelerini ortayakoymaları gerekiyor. Kulüp onlarıngelişeceği bir ortam yaratmalı" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı taraftara ise "Tribünler harika, bu statta çalışmak benim için büyüleyici" mesajını yolladı.
KİM MİN-JAE SİFTAH YAPTI
FENERBAHÇE'DE lisansının çıkartılmasının ardından Kim Min-Jae ilk kez kadroda yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira, Güney Koreli stoperi 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki stoperin, ilk kez takımla sahada olmasına rağmen hiç uyum sorunu yaşamadığı gözlemlendi. Tecrübeli futbolcu savunmada Szalai ile iyi bir ikili oluşturdu.