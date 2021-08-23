Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İllaki Kaan!
Giriş Tarihi: 23.8.2021

İllaki Kaan!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İllaki Kaan!

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla her konuda anlaştı. Yıldız savunmacı, bugün kulübü Sassuolo‘nun yöneticileriyle bir araya gelerek “Beşiktaş’a gitmeme izin verin” diyecek. Kartal’ın da görüşmeye dahil olması bekleniyor

Gaziantep FK maçı sonrasına Sergen Yalçın'ın "Özellikle bir tane kaliteli Türk oyuncuya ihtiyacımız var" açıklamasının ardından gözler Kaan Ayhan'a çevrilmiş durumda. Yalçın, transferini çok istediği milli futbolcuyu savunmanın göbeğinde Vida'yla birlikte oynatmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki stoperle her konuda anlaşmaya varırken işin artık kulübü Sassuolo'da olduğu belirtildi.

VERONA MAÇINDA 1 DAKİKA OYNADIĞI İÇİN HUZURSUZ
İtalyan ekibi, her ne kadar "Kaan'ı kadroda tutacağız" dese de Hellas Verona maçının son dakikasında oyuna alınması milli futbolcuyu huzursuz etti. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız stoper, bugün Sassuolo yönetimiyle bir araya gelerek "Beşiktaş'a gitmeme izin verin" diyecek. Görüşmeye bizzat dahil olacak siyah-beyazlı idareciler, bu transferi hafta içine kadar netleştirmek istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Lionel Messi’nin maaşı bildiğimiz gibi değilmiş! Kulüp başkanı açıkladı…
Dün geceki MasterChef’te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? TV8 ile 22 Ağustos 2021 MasterChef’te 16. önlüğü kim aldı?
Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!
Son dakika: Burak Yılmaz yine attı Fransa'nın en çok konuşulanı oldu! "Adeta zehir gibi..."
İzmir Çeşme'deki gece kulübünde cinayet: Alpay Kalyon böyle katledildi!
İstanbul'da Buket Elif Akbaba sırra kadem bastı! En son bunu söylemiş!
Yasaklar geri gelecek mi, sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı? Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ile yasaklar geri geldi mi?
Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...
Son dakika haberler | Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'dan haber var!
Son dakika: Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! A Milli Takım, Lazio derken...
ARKADAŞINA GÖNDER
İllaki Kaan!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA