İllaki Kaan!

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyla her konuda anlaştı. Yıldız savunmacı, bugün kulübü Sassuolo‘nun yöneticileriyle bir araya gelerek “Beşiktaş’a gitmeme izin verin” diyecek. Kartal’ın da görüşmeye dahil olması bekleniyor
Gaziantep FK maçı sonrasına Sergen Yalçın'ın "Özelliklebir tane kaliteli Türkoyuncuya ihtiyacımızvar" açıklamasının ardından gözler Kaan Ayhan'a çevrilmiş durumda. Yalçın, transferiniçok istediği millifutbolcuyu savunmanıngöbeğinde Vida'ylabirlikte oynatmayı düşünüyor. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki stoperle her konuda anlaşmaya varırken işin artık kulübü Sassuolo'da olduğu belirtildi.
VERONA MAÇINDA 1 DAKİKA OYNADIĞI İÇİN HUZURSUZ
İtalyan ekibi, her ne kadar "Kaan'ı kadrodatutacağız" dese de Hellas Verona maçının son dakikasında oyuna alınması milli futbolcuyu huzursuz etti. Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen yıldız stoper, bugün Sassuolo yönetimiyle bir araya gelerek "Beşiktaş'a gitmemeizin verin" diyecek. Görüşmeye bizzat dahil olacak siyah-beyazlı idareciler, bu transferi hafta içine kadar netleştirmek istiyor.